МИД Ирана: возможное налаживание отношений Саудовской Аравии с Израилем не принесет пользу региону

Возможная нормализация отношений Саудовской Аравии с Израилем не будет способствовать миру и стабильности на Ближнем Востоке, считает МИД Ирана.

"Любой шаг, принятый исламским государством в сторону признания сионистского режима, не пойдет на пользу палестинскому народу, а также не принесет мир, стабильность и безопасность региону", - приводит агентство "Мехр" слова представителя иранского МИД Нассера Канани.

Канани таким образом прокомментировал слова президента США Джо Байдена о возможности заключения соглашения между Саудовской Аравией и Израилем об урегулировании отношений.

Ранее Байден заявил в интервью The New York Times, что изучает возможность заключения сделки с Эр-Риядом, которая предусматривала бы налаживание отношений с Израилем.

"Президент размышляет над тем, следует ли искать возможность заключения договора между США и Саудовской Аравией о взаимной безопасности, который включал бы пункт о нормализации отношений королевства с Израилем", - писала газета.

Американский лидер отмечал, что это возможно при условии, если Израиль пойдет на уступки палестинцам, которые бы "сохранили возможности" урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств.

По данным газеты, после соответствующих обсуждений с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, советником по Ближнему Востоку Бреттом Макгурком Байден отправил Салливана и Макгурка в Саудовскую Аравию "для изучения возможности заключения каких-либо договоренностей между США, Саудовской Аравией, Израилем и Палестиной". Они прибыли туда 27 июля.

Президент США пока окончательно не принял решение по этому поводу, но он "дал своей команде зеленый свет" на обсуждения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом с целью выяснить, возможна ли такая сделка и какой ценой. Отмечается, что предварительные переговоры по этому вопросу уже идут.

В 2020 году ОАЭ и Израиль нормализовали отношения при посредничестве США. Помимо ОАЭ дипломатические отношения с Израилем тогда наладили Бахрейн и Марокко. Соответствующие соглашения получили наименование авраамских. В начале января 2021 года к ним официально присоединился Судан.

В мае портал Axios информировал со ссылкой на неназванных представителей американских властей, что в Вашингтоне считают возможным достичь прорыва в нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией до конца 2023 года.