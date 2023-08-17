Глава МИД Ирана прибыл в Эр-Рияд впервые после восстановления дипотношений

Глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиян в четверг прибыл в Саудовскую Аравию, это первый визит главы внешнеполитического ведомства Ирана в королевство после восстановления дипломатических отношений странами, сообщает "Мехр".

Министр возглавляет делегацию высокопоставленных лиц Ирана. По плану он должен встретиться со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и некоторыми другими влиятельными представителями властей королевства для обсуждения международных и региональных вопросов.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией, считающихся лидерами двух основных течений Ислама - шиизма и суннизма, резко осложнились в 2016 году после того, как в Эр-Рияде казнили влиятельного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, критиковавшего саудовскую монархию. Вслед за этим в Тегеране демонстранты совершили нападение на посольство Саудовской Аравии, в ответ Эр-Рияд разорвал дипотношения с Ираном.

В марте этого года Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая договорились о восстановлении дипломатических отношений.