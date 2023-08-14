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Регион 14.08.2023 22:31

Глава МИД Ирана собирается нанести визит в Саудовскую Аравию на этой неделе, впервые с 2016 года

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, как ожидается, 17 августа, посетит с визитом Саудовскую Аравию, спустя семь лет после разрыва дипотношений между двумя странами сообщили в понедельник иранские СМИ.

Сам иранский министр, которого цитируют иранские СМИ, заявил журналистам, что в ходе предстоящего визита в Эр-Рияд его будет сопровождать новый посол Исламской республики, который официально начнет работ в Королевстве.

"Новый посол Саудовской Аравии вскоре также приступит к работе в Тегеране. А дипломатический и консульский состав Королевства уже начал свою работу в Иране", - сообщил Абдоллахиян.

В свою очередь официальный представитель иранского МИД Насер Канаани сообщил на брифинге в понедельник, что президент Исламской республики Ибрахим Раиси получил приглашение посетить с визитом Эр-Рияд. Сроки поездки пока не согласованы.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией, считающихся лидерами двух основных течений Ислама - шиизма и суннизма, резко осложнились в 2016 году после того, как в Эр-Рияде казнили влиятельного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, критиковавшего саудовскую монархию. Вслед за этим в Тегеране демонстранты совершили нападение на посольство Саудовской Аравии, в ответ Эр-Рияд разорвал дипотношения с Ираном.

В марте этого года Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая договорились о восстановлении дипломатических отношений.

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Тэги: ИРАН, МИД, САУДАРАВИЯ, ВИЗИТ


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