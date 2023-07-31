В Нигере путчисты задержали трех министров и главу партии отстраненного президента

В Нигере путчисты в течение двух последних дней взяли под стражу трех министров и руководителя партии отстраненного от власти президента Мохамеда Базума, передают в понедельник европейские СМИ.

Речь идет о министре нефти Сани Иссуфу Махамаду, он также является сыном экс-президента Нигера Махамаду Иссуфу. Кроме того, задержали министра транспорта Алму Умару, министра шахт Усейни Хадизату Якуба и председателя партии демократии и социализма Фумакойе Гадо.

На минувшей неделе стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против главы государства, который был схвачен и отстранен от власти. Его местонахождение неизвестно. Также под стражу взяли главу МИД Хассуми Массуду.

Затем Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии, которые выступили против Базума. Военные предостерегли иностранные силы от вмешательства в ситуацию, заявив, что это спровоцирует хаос и кровопролитие в Нигере.