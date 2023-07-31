США начнут на этой неделе переговоры с Украиной по гарантиям безопасности

Администрация США приступает к консультациям с Украиной по возможным будущим гарантиям безопасности Киеву, сообщил в понедельник представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Переговоры начнутся на этой неделе", - сказал он на брифинге.

Миллер пояснил, что данная фаза переговоров пройдет в виртуальном формате, США на них будут представлены на уровне зампомощника главы Госдепартамента.

Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что эти консультации касаются будущих гарантий и не имеют отношения к той военной помощи, которую США уже оказывают Украине.

Ранее летом страны G7, а также - ряд других государств, выразили готовность к переговорам с Украиной по двусторонним гарантиям безопасности. Предполагается, что подобные гарантии могут вступить в силу после завершения конфликта на Украине.