К 2027г в городе Джабраил будут проживать 3,8 тыс. жителей

На первом этапе в городе Джабраил планируется разместить 3,8 тыс. человек, сообщает Госкомитет по архитектуре и градостроительству (ГКАГ) Азербайджана.

"В целом восстановление города Джабраил предусматривает 4 этапа. До конца 2026 года в городе планируется разместить 3,8 тыс. человек, а к концу 2040 года число жителей достигнет 15 тыс.", - отмечает ГКАГ.

Согласно утвержденному кабинетом министров Азербайджана генеральному плану города Джабраил для проживания выделено 143 гектара земли. В городе предусмотрено строительство невысоких жилых многоквартирных домов и частных домов. В целом 82% населения будет проживать в многоквартирных домах, а 18% в частных.

С учетов темпов роста населения спроектированы современные учебные и лечебные заведения.

В частности, согласно Генплану, в городе будет построены учебные заведения на 1,88 тыс. учеников, детские сады на 960 детей, спортивные комплексы, поликлиника, центральная больница и др.

Б.Рустамбеков