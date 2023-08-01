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Карабах 01.08.2023 09:51

К 2027г в городе Джабраил будут проживать 3,8 тыс. жителей

На первом этапе в городе Джабраил планируется разместить 3,8 тыс. человек, сообщает Госкомитет по архитектуре и градостроительству (ГКАГ) Азербайджана.

"В целом восстановление города Джабраил предусматривает 4 этапа. До конца 2026 года в городе планируется разместить 3,8 тыс. человек, а к концу 2040 года число жителей достигнет 15 тыс.", - отмечает ГКАГ.

Согласно утвержденному кабинетом министров Азербайджана генеральному плану города Джабраил для проживания выделено 143 гектара земли. В городе предусмотрено строительство невысоких жилых многоквартирных домов и частных домов. В целом 82% населения будет проживать в многоквартирных домах, а 18% в частных.

С учетов темпов роста населения спроектированы современные учебные и лечебные заведения.

В частности, согласно Генплану, в городе будет построены учебные заведения на 1,88 тыс. учеников, детские сады на 960 детей, спортивные комплексы, поликлиника, центральная больница и др.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГЕНПЛАН, ДЖАБРАИЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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