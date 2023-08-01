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01.08.2023 11:28

Абитуриенты, набравшие наивысшие баллы в стране, выбирают Бакинскую высшую школу нефти

Джавид Назаров, набравший высший балл на вступительных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) на 2023/2024 учебный год, Ниджат Самедли, занявший второе место по количеству набранных баллов во II группе специальностей, Агиля Тагиева, показавшая наивысший результат на блок-экзамене по II группе специальностей, Сауд Гусейн и Эмиль Абдуллаев, набравшие максимальное количество баллов на блок-экзамене по I группе специальностей, выбирают Бакинскую высшую школу нефти SOCAR (БВШН).

Джавид Назаров, набравший на вступительных экзаменах в общей сложности 692,8 балла, намерен учиться в БВШН по специальности «Информационная безопасность». Джавид говорит, что Бакинская высшая школа нефти — один из самых передовых вузов страны, поэтому он хочет учиться здесь: «Еще учась в 10 классе, я хотел определиться с вузом, в котором буду учиться. Меня интересовало, какие вузы предпочитают учащиеся 11 класса Сумгайытской городской гимназии естественно-научного профиля, где я учился. Большинство из них заявили, что выбирают БВШH. Я также навел справки и выяснил, что БВШН действительно является одним из лучших университетов».

Ниджат Самедли, занявший второе место по количеству набранных баллов во II группе специальностей (686,4 балла) и желающий обучаться в БВШН по специальности «Бизнес-администрирование», говорит, что обучение на английском языке, наличие профессиональных педагогов, продолжение выпускниками учебы в различных вузах по всему миру и их трудоустройство в престижных компаниях сыграли роль в его выборе.

Агила Тагиева, набравшая 396,2 балла (общий балл 673,2) на блок-экзамене по II группе специальностей, говорит, что решила стать студенткой Бакинской высшей школы нефти в 10-м классе и упорно трудилась для достижения этой цели. Агила говорит, что она выбрала БВШН из-за высокого уровня преподавания английского языка, ценного практического опыта, приобретаемого студентами вуза, и широких возможностей, предоставляемых выпускникам БВШН.

Сауд Гусейн, набравший максимальное количество баллов на блок-экзамене по I группе специальностей (686,3 балла), намерен обучаться по специальности «Химическая инженерия» в Бакинской высшей школе нефти. Сауд говорит, что он мечтал поступить в БВШН еще учась в средней школе: «Я посетил университетский кампус Бакинской высшей школы нефти во время мероприятия, проводимого в вузе. Увидев условия, созданные тут для студентов, я начал усердно работал, чтобы учиться здесь».

Эмиль Абдуллаев, набравший максимальный балл на блок-экзамене по I группе специальностей (681 балл), говорит, что выбирает Бакинскую высшую школу нефти, потому что считает ее перспективным вузом, дающим качественное образование: «У меня много знакомых, которые учатся здесь. Все они очень довольны уровнем преподавания в Бакинской высшей школе нефти, и мне они порекомендовали выбрать этот вуз».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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