В Азербайджане зарегистрированы две компании, действующие в рыбном хозяйстве

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО «ORİYAD BALIQ-2022» с уставным капиталом в 381,956 тыс. манатов.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Службе, компания прошла регистрацию 12 июня, ее официальным представителем является Пярвиз Алиев.

Кроме того, ГНС зарегистрировала ООО «NEFTÇALA BALIQ-ƏMTƏƏ-2022» с уставным капиталом в 389,904 тыс. манатов.

Компания прошла регистрацию 9 июня, ее официальным представителем является Турал Исмайлов.

Обе компании прошли регистрацию в Нефтчалинском районе. При этом ГНС не уточняет направления деятельности компаний, но исходя из их названий, можно предположить, что они будут работать в рыбном хозяйстве.

Б.Рустамбеков