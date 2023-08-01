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Регион 01.08.2023 16:25

В Иране объявили два дополнительных выходных из-за жары

Власти Ирана из-за аномально сильной жары объявили среду и четверг выходными днями, сообщает "Аль-Арабийя".

"Представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми заявил, что решение временно закрыть правительственные учреждения, банки и школы в среду и четверг связано с предупреждением министерства здравоохранения Ирана о возможном росте количества случаев теплового удара из-за высоких температур", - информирует телеканал.

Так, в последние дни температура воздуха в Иране достигает 40 градусов по Цельсию. В Тегеране во вторник столбик термометра поднялся до отметки 38 градусов, а в городе Ахваз на юго-западе Ирана - 50 градусов.

Метеорологи прогнозируют, что в течение следующих трех дней температура в Тегеране может вырасти еще сильнее - до 39 градусов по Цельсию.

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Тэги: ИРАН, ЖАРА, ВЫХОДНЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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