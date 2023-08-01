Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8684 RUR   0.0185 GBR   2.1814 TRY   0.0631

Цена на нефть

31.07 $/bbl +/- WTI 81.80 +1.22 Brent 85.43 +1.02

Внешняя политика 01.08.2023 17:08

Посол Азербайджана в Египте вручил генсеку ЛАГ письмо о назначении постоянного наблюдателя

Посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов вручил генеральному секретарю Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеду Абу аль-Гейту письмо о назначении постоянного наблюдателя в этой организации. Об этом агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили в посольстве Азербайджана в Египте.

Там отметили, что в ходе церемонии Полухов заявил, что Азербайджан придает особое значение развитию отношений с арабскими государствами, в том числе сотрудничеству с генеральным секретариатом ЛАГ.

Азербайджанский дипломат проинформировал собеседника о переговорах Баку и Еревана, рассказал о вопросе об установлении госграницы, Зангезурском коридоре, ситуации на Лачинской дороге и восстановительно-строительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре.

В свою очередь, генсек ЛАГ поздравил Полухова, пожелав успехов в работе.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛАГ, ДИПЛОМАТИЯ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az