Посол Азербайджана в Египте вручил генсеку ЛАГ письмо о назначении постоянного наблюдателя

Посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов вручил генеральному секретарю Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеду Абу аль-Гейту письмо о назначении постоянного наблюдателя в этой организации. Об этом агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили в посольстве Азербайджана в Египте.

Там отметили, что в ходе церемонии Полухов заявил, что Азербайджан придает особое значение развитию отношений с арабскими государствами, в том числе сотрудничеству с генеральным секретариатом ЛАГ.

Азербайджанский дипломат проинформировал собеседника о переговорах Баку и Еревана, рассказал о вопросе об установлении госграницы, Зангезурском коридоре, ситуации на Лачинской дороге и восстановительно-строительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре.

В свою очередь, генсек ЛАГ поздравил Полухова, пожелав успехов в работе.

Р.Керимов