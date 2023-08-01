Более 20 стран НАТО стали партнерами Инновационного фонда альянса с капиталом в 1 млрд евро

23 страны НАТО официально стали партнерами Инновационного фонда альянса с капиталом в объеме 1 млрд евро, сообщила во вторник пресс-служба организации.
Участники фонда приветствовали готовность присоединиться к нему Швеции после того, как она станет 32-м членом НАТО.
В сообщении отмечается, что фонд начнет инвестиционную деятельность до конца нынешнего года.
Североатлантический альянс учредил фонд в июне прошлого года и позиционирует его как первый в мире мульти-суверенный фонд венчурного капитала.
В задачу фонда входит инвестирование в стартапы, занимающиеся поиском передовых технологических решений, которые отвечают на критически важные вызовы в области безопасности и обороны, говорится в сообщении пресс-службы альянса.
Фонд также будет предоставлять долгосрочные капиталы инноваторам в области глубоких технологий в целях "обеспечения надежного будущего 1 млрд граждан стран-членов НАТО".
Партнерами фонда являются Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Турция, Финляндия, Чехия и Эстония.
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