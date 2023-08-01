Первый с 2016 года новый атомный реактор заработал в США

Третий энергоблок АЭС "Вогл" (Vogtle) в американском штате Джорджия введен в промышленную эксплуатацию, говорится в сообщении одного из собственников станции Georgia Power.
Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США называет запуск нового реактора первым в стране с момента ввода в эксплуатацию 2-го энергоблока АЭС "Уоттс-Бар" госкорпорации Tennessee Valley Authority в 2016 году.
По данным Georgia Power, 3-й энергоблок АЭС "Вогл" - первый более чем за 30 лет вновь построенный атомный энергоблок в Штатах. Его мощность составляет 1114 МВт и, по оценкам, позволит снабжать электричеством до 500 тыс. домов и предприятий.
Два первых энергоблока станции были введены в эксплуатацию в конце 1980-х годов. Их суммарная установленная мощность составляет 2430 МВт.
Вместе с тем близится к завершению строительство 4-го энергоблока, который планируется запустить в конце 2023 года или первом квартале 2024 года. После ввода его в строй АЭС "Вогл" станет крупнейшей в США, обойдя аризонскую АЭС "Пало-Верде" мощностью 4210 МВт.
Строительство 3-го и 4-го энергоблоков АЭС "Вогл" началось в 2009 году. Изначально предполагалось, что они начнут работу в 2016-м и 2017 годах соответственно, а их общая стоимость составит $14 млрд. Теперь совокупные инвестиции в проект оцениваются в сумму более $30 млрд.
Помимо Georgia Power станция принадлежит Oglethorpe Power, MEAG Power и Dalton Utilities.
Госдеп США видит перспективы заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном
Алиев считает важным в переговорах с Ереваном определение границы с Арменией
Алиев: армянам Карабаха предстоит сделать выбор - стать гражданами Азербайджана или уехать
Пограничники Азербайджана в июле задержали 46 нарушителей госграницы
«Манчестер Юнайтед» заключил 10-летний спонсорский контракт с adidas на $1,2 млрд
Байрамов назвал неприемлемыми акты осквернения Корана в Швеции и Дании
На северо-западе Азербайджана будет построено новое водохранилище
Алиев посещает Шушинский район
Возможное нарушение поставок урана из Нигера не несет рисков для Евросоюза
Более 20 стран НАТО стали партнерами Инновационного фонда альянса с капиталом в 1 млрд евро
Украина может применять поставленное ЕС вооружение только для обороны, заявляют в Брюсселе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
При поддержке Azerconnect состоялась международная летняя школа
Абитуриенты, набравшие наивысшие баллы в стране, выбирают Бакинскую высшую школу нефти
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС