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ТЭК 01.08.2023 20:50

Первый с 2016 года новый атомный реактор заработал в США

Третий энергоблок АЭС "Вогл" (Vogtle) в американском штате Джорджия введен в промышленную эксплуатацию, говорится в сообщении одного из собственников станции Georgia Power.

Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США называет запуск нового реактора первым в стране с момента ввода в эксплуатацию 2-го энергоблока АЭС "Уоттс-Бар" госкорпорации Tennessee Valley Authority в 2016 году.

По данным Georgia Power, 3-й энергоблок АЭС "Вогл" - первый более чем за 30 лет вновь построенный атомный энергоблок в Штатах. Его мощность составляет 1114 МВт и, по оценкам, позволит снабжать электричеством до 500 тыс. домов и предприятий.

Два первых энергоблока станции были введены в эксплуатацию в конце 1980-х годов. Их суммарная установленная мощность составляет 2430 МВт.

Вместе с тем близится к завершению строительство 4-го энергоблока, который планируется запустить в конце 2023 года или первом квартале 2024 года. После ввода его в строй АЭС "Вогл" станет крупнейшей в США, обойдя аризонскую АЭС "Пало-Верде" мощностью 4210 МВт.

Строительство 3-го и 4-го энергоблоков АЭС "Вогл" началось в 2009 году. Изначально предполагалось, что они начнут работу в 2016-м и 2017 годах соответственно, а их общая стоимость составит $14 млрд. Теперь совокупные инвестиции в проект оцениваются в сумму более $30 млрд.

Помимо Georgia Power станция принадлежит Oglethorpe Power, MEAG Power и Dalton Utilities.

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Тэги: США, АЭС, РЕАКТОР, ЗАПУСК


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