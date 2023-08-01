ГПС Азербайджана задержала гражданина Армении нарушившего азербайджано-армянскую госграницу

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана во вторник задержала гражданина Армении нарушившего азербайджано-армянскую государственную границу, сообщает ГПС. «1 августа на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящей через территорию села Забух Лачинского района задержан гражданин Армении Беглеряна Рашид Арамис 1962 года рождения», - отмечается в сообщении. В настоящее время по данному факту ведется разбирательство. Б.Рустамбеков

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