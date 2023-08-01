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Оборона 01.08.2023 19:51

ГПС Азербайджана задержала гражданина Армении нарушившего азербайджано-армянскую госграницу

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана во вторник задержала гражданина Армении нарушившего азербайджано-армянскую государственную границу, сообщает ГПС.

«1 августа на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящей через территорию села Забух Лачинского района задержан гражданин Армении Беглеряна Рашид Арамис 1962 года рождения», - отмечается в сообщении.

В настоящее время по данному факту ведется разбирательство.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГПС, АРЕМЕНИЯ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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