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Дальнее зарубежье 02.08.2023 14:03

Площадь посевов опийного мака в Афганистане за год увеличилась на треть

После захвата власти в Афганистане движением "Талибан" в августе 2021 года в этой стране увеличилось производство наркотиков, сообщил директор Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Хабибулло Вохидзода на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, несмотря на неоднократные заявления талибов об ужесточении борьбы с незаконным оборотом наркотиков, факты говорят об обратном. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в 2022 году в Афганистане площадь посевов опийного мака достигла 233 тыс. гектар, т.е. увеличилась на 32%.

"После того, как талибы пришли к власти, они постоянно заверяют, что будут вести жесткую борьбу с теми, кто производит, распространяет наркотики, вплоть до смертной казни. Но на практике мы этого не ощущаем. Статистика показывает, что если в 2020 году в Таджикистане было задержано 2 тонны 425 кг афганских наркотиков, то в 2021 году после того, как талибы захватили власть, изъятие наркотиков увеличилось до 4 тонн 83 кг, а в 2022 году в республике было изъято почти 5 тонн наркотиков (4 тонны 991 кг)" - сообщил Вохидзода.

Большая часть наркотиков задерживается в приграничных с Афганистаном районах Таджикистана - Хатлонской и Горно-Бадахшанской автономной областях. Директор АКН добавил, что, всего за шесть месяцев этого года в Таджикистане уже изъято 2 тонны 476 кг наркотиков.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН, НАРКОТИКИ, ПРОИЗВОДСТВО


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