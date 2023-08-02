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Бизнес и законодательство 02.08.2023 13:54

Счетпалата Азербайджана может проводить аудит административно-хозяйственной деятельности Центробанка

Аудит Счетной палаты в Центральном банке Азербайджана может охватывать административно-хозяйственную деятельность банка.

Это предусмотрено в поправках в законе «О Счетной палате», утвержденных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Поправки в законе опубликованы на сайте главы государства.

Р.Ахмедов

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Тэги: СЧЕТПАЛАТА, ЦБ, АУДИТ

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