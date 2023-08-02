Счетпалата Азербайджана может проводить аудит административно-хозяйственной деятельности Центробанка

Аудит Счетной палаты в Центральном банке Азербайджана может охватывать административно-хозяйственную деятельность банка. Это предусмотрено в поправках в законе «О Счетной палате», утвержденных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поправки в законе опубликованы на сайте главы государства. Р.Ахмедов

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