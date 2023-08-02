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Транспорт и связь 02.08.2023 13:59

Госказначейство направит около 2,2 млн манатов на работы по совершенствованию системы SAP

Госагентство по казначейству при Минфине Азербайджана привлекло ООО «Infinitech» для выполнения ряда технических работ в системе SAP и других систем, входящих в XIIS.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайтеwww.etender.gov.az, с компанией заключены два контракта на общую сумму 2 млн 189,734 тыс. манатов.

Первый тендер направлен на реализацию принципа «Зеленого коридора» в системе SAP, а также оптимизацию существующих процессов в системах, входящих в XIIS. Сумма контракта составляет 802,966 тыс. манатов.

Предметом второго тендера является добавление новых модулей и улучшение других процессов, связанных с исполнением сводного бюджета в системе SAP. Стоимость второго контракта составляет 1 млн 386,768 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАЗНАЧЕЙСТВО, ИКТ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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