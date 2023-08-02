Госказначейство направит около 2,2 млн манатов на работы по совершенствованию системы SAP

Госагентство по казначейству при Минфине Азербайджана привлекло ООО «Infinitech» для выполнения ряда технических работ в системе SAP и других систем, входящих в XIIS.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайтеwww.etender.gov.az, с компанией заключены два контракта на общую сумму 2 млн 189,734 тыс. манатов.
Первый тендер направлен на реализацию принципа «Зеленого коридора» в системе SAP, а также оптимизацию существующих процессов в системах, входящих в XIIS. Сумма контракта составляет 802,966 тыс. манатов.
Предметом второго тендера является добавление новых модулей и улучшение других процессов, связанных с исполнением сводного бюджета в системе SAP. Стоимость второго контракта составляет 1 млн 386,768 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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