“Nar” продолжает вносить вклад в развитие родного языка

Завершился чемпионат по ораторскому мастерству, посвященный дню азербайджанского алфавита и азербайджанского языка. Основная цель проекта, проведенного по инициативе «Академии дикции» и при поддержке «Nar» и организации «Волонтеры ASAN» - развитие способности самовыражения у молодежи и поощрение свободного владения азербайджанским языком.
Чемпионат, состоящий из 3 туров и финального этапа свел воедино свыше 250 ораторов. 10 ораторов, завоевавших право на участие в финальном этапе, представили на сцене свои пятиминутные выступления. Победителем первенства ораторского искусства «Расскажи историю на родном языке» стала Эльза Гаджиева, которая выделялась особым речевым талантом. Она, а также Мурад Гусейнли, занявший 2-е место в проекте, и Тюркан Бадалова, занявшая 3-е место. место, были награждены специальными подарками от «Nar».
Веря в силу языка как моста между поколениями и средства культурного самовыражения, «Нар» способствует сохранению и популяризации азербайджанской культуры, поддерживая проекты, направленные на развитие нашего родного языка, и в то же время предоставляет для следующего поколдения возможность преуспеть в общении и самовыражении. Получить подробную информацию о проектах, реализуемых оператором мобильной связи в сфере корпоративной социальной ответственности, можно на странице nar.az/projects.
Алиев утвердил рамочный документ о сотрудничестве с UNIDO до 2027г
Азербайджан и Иран продолжают диалог для смягчения напряженности в отношениях - Гаджиев
Азербайджан устанавливает прочные стратегические отношения с Эр-Риядом – Гаджиев
Структура Минэкономики направит свыше 4 млн манатов на закупку сетевого оборудования
Азербайджан обсуждает возможность строительства НПЗ в Пакистане, готов нарастить поставки нефтехимии и азотных удобрений
Правоохранители Украины завершили расследование по делу о хищениях в Укрнафте на $355 млн
Производители медицинской марихуаны Cresco Labs и Columbia Care отказались от слияния за $2 млрд
Пограничники Азербайджана в июле задержали 46 нарушителей госграницы
«Манчестер Юнайтед» заключил 10-летний спонсорский контракт с adidas на $1,2 млрд
На северо-западе Азербайджана будет построено новое водохранилище
Алиев посещает Шушинский район
Путин подтвердил Эрдогану готовность РФ вернуться к зерновой сделке при выполнении Западом обязательств перед Россией
Эрдоган и Путин в телефонном разговоре договорились о визите президента РФ в Турцию
Площадь посевов опийного мака в Афганистане за год увеличилась на треть
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС