Правоохранители Украины завершили расследование по делу о хищениях в Укрнафте на $355 млн

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила досудебное расследование по делу о возможном завладении имуществом и средствами ПАО "Укрнафта", крупнейшей нефтедобывающей компании Украины, на сумму свыше 13 млрд гривен ($355 млн по текущему курсу).
Согласно сообщению в телеграм-канале САП, подозрения выдвинуты восьми лицам, среди которых бывшие председатель правления, заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки, начальник отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов "Укрнафты", а также бывшие директора пяти коммерческих предприятий.
В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица "Укрнафты" поставили без предоплаты пяти коммерческим предприятиям нефть общей стоимостью более 10 млрд грн., которой последние завладели, причинив ущерб на указанную сумму.
Кроме того, установлено, что в июле 2015 года должностные лица "Укрнафты" заключили с коммерческим предприятием 70 договоров на поставку нефтепродуктов на сумму свыше 3 млрд грн. "Укрнафта" произвела авансовую оплату за нефтепродукты полном объеме, но в дальнейшем заключила дополнительные соглашения об отсрочке их поставки до конца 2018 года. В итоге коммерческое предприятие их не поставило, а авансовые средства были перечислены на счета компаний-нерезидентов.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Указанные действия наказываются лишением свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
"Укрнафта" находится под контролем украинского государства. По состоянию на конец марта 2023 года, компания располагала 89 месторождениями с 3,7 тыс. нефтегазовых скважин, эксплуатировала 451 АЗС.
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