Sumqayıt Texnologiyalar Parkı приобрело Sumqayıt Tekstil, вложит в развитие предприятия 9 млн манатов

ООО «Sumqayıt Texnologiyalar Parkı» стало победителем инвестиционного конкурса по приобретению 100%-ой государственной доли в ООО «Sumqayıt Tekstil», сообщает Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана.
Компания «Sumqayıt Texnologiyalar Parkı» перечислит за акции предприятия в госбюджет 5 млн манатов.
Согласно инвестиционной программе, одобренной конкурсной комиссией, «Sumqayıt Texnologiyalar Parkı» в течение двух лет вложит 9,1 млн манатов в развитие предприятия.
Инвестиционная программа предусматривает закупку нового оборудования, транспортных средств и техники, сырья, ремонт и реконструкцию строений, совершенствование инфраструктуры.
На предприятии будет открыто 350 новых рабочих мест.
Уставный капитал Sumqayıt Tekstil равен 10 млн 112 тыс. манатов. Предприятие занимается производством трикотажной продукции.
Б.Рустамбеков
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