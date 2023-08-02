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Бизнес и законодательство 02.08.2023 15:29

Sumqayıt Texnologiyalar Parkı приобрело Sumqayıt Tekstil, вложит в развитие предприятия 9 млн манатов

ООО «Sumqayıt Texnologiyalar Parkı» стало победителем инвестиционного конкурса по приобретению 100%-ой государственной доли в ООО «Sumqayıt Tekstil», сообщает Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана.

Компания «Sumqayıt Texnologiyalar Parkı» перечислит за акции предприятия в госбюджет 5 млн манатов.

Согласно инвестиционной программе, одобренной конкурсной комиссией, «Sumqayıt Texnologiyalar Parkı» в течение двух лет вложит 9,1 млн манатов в развитие предприятия.

Инвестиционная программа предусматривает закупку нового оборудования, транспортных средств и техники, сырья, ремонт и реконструкцию строений, совершенствование инфраструктуры.

На предприятии будет открыто 350 новых рабочих мест.

Уставный капитал Sumqayıt Tekstil равен 10 млн 112 тыс. манатов. Предприятие занимается производством трикотажной продукции.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕДПРИЯТИЕ, КОНКУРС, ИНВЕСТИЦИИ


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