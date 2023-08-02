Зеленский: саммит «формулы мира» может состояться осенью

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведется работа над организацией глобального саммита "формулы мира" осенью 2023 года.

«На этой неделе состоится встреча советников лидеров государств и представителей МИДа в Джидде (Саудовская Аравия – ИФ-У). Это уже вторая встреча, в ней примут участие около 40 государств. Первая встреча была, вы знаете, в Дании. Третьим шагом будет организация глобального саммита мира. Работаем над тем, чтобы это произошло этой осенью», - сказал Зеленский на конференции послов Украины в среду в Ужгороде.

Он подчеркнул, что на саммите "нужно и может быть мировое большинство, представители Севера и Юга, Востока и Запада".

В то же время президент отметил, что осень уже скоро, но еще есть время на подготовку саммита и привлечение большинства стран мира.