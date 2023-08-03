Фонд Возрождения Карабаха увеличил в 2022г активы на 39%, прибыль – сократилась на 61%

Чистая прибыль «Фонда Возрождения Карабаха» за 2022 год составила 342 млн 816,304 тыс. манатов, что на 61,4% меньше показателя 2021 года.
Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно аудиту, за 2022 год, проведенному «PwC Азербайджан», суммарные доходы фонда в 2021 году составили 348 млн 974,064 тыс. манатов (спад на 61,3%).
При этом доходы от пожертвований составили 314 млн 519,877 тыс. манатов (спад на 64,7%), финансовый доход в результате инвестирования части средств, полученных от пожертвований, в гособлигации Минфина Азербайджана, - 34 млн 454,187 тыс. манатов (рост в 3,7 раза).
Общие, административные и другие расходы Фонда в 2022 году составили 2 млн 737,01 тыс. манатов (рост в 5,1 раза).
Потери Фонда от обесценивания финансовых активов составили 3 млн 633,509 тыс. манатов (спад на 64,9%).
Доналоговая прибыль составила 349 млн 612,217 тыс. манатов (спад на 60,7%). Выплаты по налогу на прибыль составили 6 млн 795,913 тыс. манатов (рост в 3,9 раза).
Активы фонда на конец 2022 года оцениваются в 1 млрд 238 млн 123,966 тыс. манатов (рост на 39%).
Совокупный капитал фонда равен 1 млрд 232 млн 159,433 тыс. манатов, обязательства – 5 млн 964,533 тыс. манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 января 2021 года подписал указ о создании публичного юридического лица «Фонд возрождения Карабаха».
Фонд, уставный капитал которого равен 1 млн манатов, занимается оказанием финансовой поддержки мероприятиям по восстановлению и реконструкцию освобожденных территорий Азербайджана и превращению их в процветающий регион с устойчивой экономикой, привлечением инвестиций и развитием в этой сфере партнерства между государством и частным сектором, а также необходимой агитационной деятельностью внутри страны и за рубежом.
Общее руководство и контроль над деятельностью фонда осуществляет Наблюдательный совет.
Б.Рустамбеков
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