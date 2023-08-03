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Бизнес и законодательство 03.08.2023 14:46

Дагестан планирует наладить поставки коньяка в Азербайджан

Дагестан планирует наладить экспорт коньячной продукции в Азербайджан, сообщил директор регионального центра поддержки экспорта Дагестана Руслан Абаскулиев.

«Наши вина сегодня экспортируется в Китай и Беларусь, а коньяки - в Казахстан. До санкций мы экспортировали коньяк и в Евросоюз. Сейчас будем выводить его также в Азербайджан, где большой спрос на дагестанский коньяк», – сказал Абаскулиев.

В конце июля Дагестан посетила делегация из Азербайджана. Ее члены побывали и на Кизлярском коньячном заводе, где им продемонстрировали технологии производства коньяков различной выдержки.

«Они (в Азербайджане – ИФ) заинтересованы в том, чтобы продавать наш коньяк в своих сетевых магазинах", – добавил руководитель центра.

Р.Ахмедов

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Тэги: ДАГЕСТАН, КОНЬЯК, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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