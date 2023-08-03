Дагестан планирует наладить поставки коньяка в Азербайджан

Дагестан планирует наладить экспорт коньячной продукции в Азербайджан, сообщил директор регионального центра поддержки экспорта Дагестана Руслан Абаскулиев.
«Наши вина сегодня экспортируется в Китай и Беларусь, а коньяки - в Казахстан. До санкций мы экспортировали коньяк и в Евросоюз. Сейчас будем выводить его также в Азербайджан, где большой спрос на дагестанский коньяк», – сказал Абаскулиев.
В конце июля Дагестан посетила делегация из Азербайджана. Ее члены побывали и на Кизлярском коньячном заводе, где им продемонстрировали технологии производства коньяков различной выдержки.
«Они (в Азербайджане – ИФ) заинтересованы в том, чтобы продавать наш коньяк в своих сетевых магазинах", – добавил руководитель центра.
Р.Ахмедов
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