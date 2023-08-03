Путин: чиновники должны ездить на российских машинах

Госзакупки автомобилей иностранного производства для чиновников продолжаться не должны, госслужащие должны ездить на машинах российского производства, считает президент РФ Владимир Путин.
"Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой закупки продолжить, сделать упор на по сути автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
"Где-то будет поскромнее, чем раньше - ничего страшного. Наоборот, даже хорошо - все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции", - добавил глава государства.
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