TotalEnergies, Baker Hughes, TechnipEnergies намерены вместе инвестировать в ВИЭ в Европе и Африке

TotalEnergies, Baker Hughes, Technip Energies, Azimut (через фонд Azimut ELTIF - Infrastructure & Real Assets ESG) и другие инвесторы подписали предварительное соглашение об инвестировании в компанию Zhero Europe для развития крупномасштабных проектов в области возобновляемой энергетики, распределения энергии и "зеленых молекул" в Европе и Африке, сообщила TotalEnergies.
Zhero Europe была основана с видением того, что крупные комплексные проекты, включающие генерацию электроэнергии с помощью высококачественных ветряных и солнечных ресурсов и экспорт энергии на дальние расстояния, будут наиболее эффективным способом ускорения энергоперехода в районах с высоким спросом.
Zhero Europe специализируется на деятельности в области ВИЭ, водородной энергетики, хранения энергии и перепрофилирования энергетической инфраструктуры. С помощью привлекаемого финансирования она планирует развивать бизнес в США, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. В планах компании к 2026 году принять окончательные инвестиционные решения (FID) по проектам совокупной мощностью 5 ГВт.
Среди основателей Zhero Europe - Марко Альвера (экс-глава Snam), Падди Падманатан (экс-глава ACWA Power) и Алессандра Пасини (бывшая CFO Snam).
Алиев сообщил советнику Блинкена, что Баку ждет результатов от мирных переговоров с Ереваном
Глава Генштаба Азербайджана проверил подразделения КОВ НАТО, а также ознакомился с подготовкой бойцов коммандос
Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в препятствовании поставкам гумпомощи в Карабах по дороге Агдам-Ханкенди
Азербайджан репатриировал из Сирии 16 граждан
Два человека погибли под оползнем в горном курорте Шови в Грузии
Спасатели вывезли на вертолетах около 70 человек из зоны стихийного бедствия в Грузии
ИВ Абшеронского района направит 1,4 млн манатов на ремонт дорог в городе Хырдалан
На северо-западе Азербайджана будет построено новое водохранилище
США думают о размещении военных на проходящих через Ормузский пролив судах
Прямой ущерб от военной агрессии РФ достиг $150 млрд – KSE Institute
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
“Nar” продолжает вносить вклад в развитие родного языка
В Бакинской высшей школе нефти прошла церемония закрытия летней школы AKTA «Cyber Summer School – 2023»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС