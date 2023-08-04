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ТЭК 04.08.2023 12:34

Казахстан планирует восстановить 2 причала в морпорту Актау, что увеличит на 40% его мощность по нефти

Казахстан планирует в течение трех лет восстановить два недействующих причала в Актауском морском порту.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в министерстве индустрии и инфраструктурного развития, ранее в рамках исполнения поручения президента по диверсификации экспортных направлений перевозки казахстанской нефти была разработана и утверждена дорожная карта по развитию маршрутов транспортировки нефти на экспорт.

"В рамках указанной дорожной карты планируется принятие мер по реконструкции нефтяных причалов N9 и N10 АО "НК "Актауский морской торговый порт". Срок реализации - 2023-2025 годы", - говорится в ответе Мининдустрии Казахстана на запрос агентства.

В ведомстве уточнили, что текущая мощность порта Актау (причалы NN4, 5 и 8) дает возможность отгружать порядка 7,5 млн тонн нефти в год. В случае восстановления причалов N9 и N10 мощность порта составит 12,5 млн тонн нефти в год.

Девять лет назад нефтеналивные причалы N9 и N10 были выведены из эксплуатации в связи с износом инфраструктуры. Для их восстановления требуется ремонт как самих причалов, так и нефтепроводов, сопутствующего оборудования, а также дноуглубительные работы в связи с продолжающимся падением уровня Каспийского моря, проинформировали в ведомстве.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МОРПОРТ, ПРИЧАЛЫ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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