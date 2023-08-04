Профицит платежного баланса Украины в I полугодии составил $7,8 млрд против дефицита годом ранее

Сводный платежный баланс Украины в первом полугодии 2023 года сведен с профицитом $7,79 млрд, тогда как за первое полугодие 2022 года был зафиксирован дефицит в размере $8,1 млрд, сообщил Нацбанк страны.
Согласно его данным, профицит в июне этого года составил $0,97 млрд против дефицита в размере $2,1 млрд в июне 2022-го.
Нацбанк отмечает, что в июне четвертый месяц подряд был зафиксирован профицит текущего счета платежного баланса, он сложился в сумме $120 млн по сравнению с дефицитом $163 млн в июне 2022 года.
Однако в целом за полугодие сложился дефицит текущего счета в размере $1,28 млрд против профицита $2,9 млрд в первом полугодии прошлого года. Без учета реинвестированных доходов и грантов от международных партнеров дефицит текущего счета за 6 месяцев 2023 года составил $7,3 млрд, тогда как за 6 месяцев 2022 года прошлого был зафиксирован профицит $0,65 млрд.
Чистый приток прямых иностранных инвестиций в июне этого года Нацбанк оценил в $189 млн против $174 млн в июне 2022 года. За шесть месяцев 2023 года чистый приток прямых иностранных инвестиций оценен в $1,8 млрд, тогда как за шесть месяцев 2022 года был чистый отток в $291 млн.
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