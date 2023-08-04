Строительство ж/д Барда-Агдам завершится до конца 2023 года - АЖД

Работы по строительству железной дороги Барда-Агдам выполнены на 70%.
Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), планируется, что все работы по проекту будут завершены в 2023 году.
«На сегодня завершено строительство 128 инженерных сооружений из которых два железнодорожных моста. Прокладка рельс осуществлена на 100%», - подчеркнули в обществе.
Протяженность ж/д составляет 47,1 км.
Б.Рустамбеков
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