Строительство ж/д Барда-Агдам завершится до конца 2023 года - АЖД

Работы по строительству железной дороги Барда-Агдам выполнены на 70%.

Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), планируется, что все работы по проекту будут завершены в 2023 году.

«На сегодня завершено строительство 128 инженерных сооружений из которых два железнодорожных моста. Прокладка рельс осуществлена на 100%», - подчеркнули в обществе.

Протяженность ж/д составляет 47,1 км.

Б.Рустамбеков