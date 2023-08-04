Австралийский регулятор заблокировал слияние ANZ и Suncorp Bank на $3,2 млрд

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (Australian Competition and Consumer Commission, ACCC) не одобрила сделку по покупке Suncorp Bank банковской группой ANZ за 4,9 млрд австралийских долларов ($3,2 млрд), говорится в пресс-релизе регулятора.

Сделка укрепила бы олигополию в секторе, где доминируют четыре крупных банка, полагает ACCC. Регулятор опасался значительного снижения конкуренции на национальном рынке ипотечного кредитования, а также рынках кредитования сельскохозяйственного сектора и предприятий малого и среднего бизнеса в штате Квинсленд, где находится головной офис Suncorp.

По данным Financial Times, ANZ занимает четвертое место в Австралии по объемам ипотечного кредитования, а три четверти этого рынка приходится на четверку крупнейших банков.

ANZ заявил о несогласии с решением ACCС и намерении организовать проведение независимой экспертизы, пишет FT.

Сделка по покупке Suncorp Bank была анонсирована в июле прошлого года.