Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8614 RUR   0.018 GBR   2.1635 TRY   0.0629

Цена на нефть

31.07 $/bbl +/- WTI 81.80 +1.22 Brent 85.43 +1.02

Финансы 04.08.2023 23:48

Австралийский регулятор заблокировал слияние ANZ и Suncorp Bank на $3,2 млрд

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (Australian Competition and Consumer Commission, ACCC) не одобрила сделку по покупке Suncorp Bank банковской группой ANZ за 4,9 млрд австралийских долларов ($3,2 млрд), говорится в пресс-релизе регулятора.

Сделка укрепила бы олигополию в секторе, где доминируют четыре крупных банка, полагает ACCC. Регулятор опасался значительного снижения конкуренции на национальном рынке ипотечного кредитования, а также рынках кредитования сельскохозяйственного сектора и предприятий малого и среднего бизнеса в штате Квинсленд, где находится головной офис Suncorp.

По данным Financial Times, ANZ занимает четвертое место в Австралии по объемам ипотечного кредитования, а три четверти этого рынка приходится на четверку крупнейших банков.

ANZ заявил о несогласии с решением ACCС и намерении организовать проведение независимой экспертизы, пишет FT.

Сделка по покупке Suncorp Bank была анонсирована в июле прошлого года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АВСТРАЛИЯ, БАНКИ, СДЕЛКА, БЛОКИРОВКА


Похожие новости


Крупнейшие банки Австралии отказались от комиссии за снятие денег в своих банкоматах

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az