Закон «О космической деятельности» вступит в силу в Азербайджане в начале октября

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О космической деятельности».
Закон опубликован в пятницу на сайте главы государства, он вступит в силу через 60 дней.
В целом, закон состоит из 24 статей и 6 разделов.
Закон определяет правовые, экономические и организационные основы космической деятельности в Азербайджанской Республике, общие требования к осуществлению предпринимательской деятельности в космической отрасли и регулирует отношения, связанные с национальной деятельностью в космическом пространстве.
Р.Ахмедов
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