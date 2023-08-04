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Бизнес и законодательство 04.08.2023 17:34

Закон «О космической деятельности» вступит в силу в Азербайджане в начале октября

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О космической деятельности».

Закон опубликован в пятницу на сайте главы государства, он вступит в силу через 60 дней.

В целом, закон состоит из 24 статей и 6 разделов.

Закон определяет правовые, экономические и организационные основы космической деятельности в Азербайджанской Республике, общие требования к осуществлению предпринимательской деятельности в космической отрасли и регулирует отношения, связанные с национальной деятельностью в космическом пространстве.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КОСМОС, ЗАКОН


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