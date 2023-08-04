Евросоюз увеличил выпуск пива на 7% в 2022 году

Страны Европейского союза в 2022 году увеличили производство пива на 7% - почти до 34,3 млрд литров, сообщило статистическое управление ЕС.

Таким образом, объем розлива приблизился к показателю допандемийного 2019 года, который составлял 34,7 млрд литров.

Производство пива с содержанием алкоголя менее 0,5% (безалкогольное пиво) не изменилось и составило 1,6 млрд литров.

Общий выпуск пива в расчете на душу населения составил в прошлом году около 80 литров, отмечается в сообщении.

Основным производителем остается Германия. На нее пришлось свыше 22% общего объема, или 7,6 млрд литров пива, содержащего алкоголь. Далее следуют Испания (3,9 млрд литров, или более 11%), Польша (3,7 млрд литров, или 11%), а также Нидерланды (2,6 млрд литров, или почти 8%).

При этом основным экспортером пива продолжают оставаться Нидерланды, которые в 2022 году поставили за пределы страны, включая государства Евросоюза, 2,6 млрд литров (рост на 0,7 млрд литров относительно предыдущего года). Это составляет 27% всего объема экспортных продаж ЕС.

Второе место заняла Бельгия (1,6 млрд литров, 17%), третье - ФРГ (1,5 млрд литров, 16%). В пятерку лидеров вошли также Чехия (0,6 млрд литров, 6%) и Ирландия (0,4 млрд литров, 5%).

Основными направлениями для экспорта пива за пределами ЕС стали Великобритания (860 млн литров, 21%) и США (716 млн литров, 18%), а также Китай (349 млн литров, 9%), Россия (271 млн литров, 7%), Канада (155 млн литров, 4%).

Крупнейшим импортером пива в Евросоюзе осталась Франция, которая закупила 0,9 млрд литров пива у членов союза и других государств, что составляет 17% общего объема. Далее идут Италия (свыше 0,7 млрд литров, или 14%), Германия (чуть менее 0,7 млрд литров, 12%), Нидерланды (0,6 млрд литров, 11%) и Испания (0,5 млрд литров, 10%).

Наиболее значительные объемы пива в страны ЕС (без учета членов союза) импортировала Британия - 290 млн литров, или 57% всех поставок. Также было ввезено 99 млн литров мексиканского пива (19%), 40 млн сербского (8%), 15 млн литров украинского пива (3%) и 11 млн литров китайского (2%).