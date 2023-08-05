Алиев назначил нового главу ИВ Ордубадского района

Раджаб Закир оглу Рагимли назначен главой Исполнительной власти (ИВ) Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает сайт главы азербайджанского государства. Соответствующее распоряжение об этом подписал Президент Ильхам Алиев. В.Алиев

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