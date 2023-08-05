Алиев назначил нового главу ИВ Ордубадского района

Раджаб Закир оглу Рагимли назначен главой Исполнительной власти (ИВ) Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Соответствующее распоряжение об этом подписал Президент Ильхам Алиев.
В.Алиев
Алиев подписал указ о ликвидации Azalternativenerji
Азербайджан освободил до 2025г от таможенных пошлин импорт в страну оборудования и материалов в рамках модернизации НПЗ
Австралийский регулятор заблокировал слияние ANZ и Suncorp Bank на $3,2 млрд
Салей выиграл «золото» ЧМ по параплаванию в Манчестере
Азербайджан на II Играх стран СНГ представят 177 спортсменов
Реконструкция Городской клинической больницы №5 в Баку обойдется свыше 19 млн манатов
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит более 1,3 млн манатов на обеспечение оросительной водой земельных площадей поселка в Астаринском районе
ИВ Хачмазского района направит свыше 1,1 млн манатов на капремонт дорог
ИВ Абшеронского района направит 1,4 млн манатов на ремонт дорог в городе Хырдалан
КСИР усиливает свой флот из-за США
Индийская станция Chandrayaan-3 успешно выведена на окололунную орбиту
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
“Nar” поддержал лагерь “YAŞAT”, организованный для детей шехидов
“Nar” продолжает вносить вклад в развитие родного языка
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС