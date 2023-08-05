Бывший премьер Пакистана приговорен к трем годам тюрьмы

Бывший премьер Пакистана Имран Хан приговорен к 3 годам тюрьмы, сообщает издание Dawn.

Суд Исламабада признал Хана виновным в "коррупционных действиях" по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане.

Экс-премьеру было предъявлено обвинение по этому делу 10 мая после того, как Избирательная комиссия Пакистана (ИКП) возбудила против него уголовное дело.

В ходе сегодняшнего слушания под председательством дополнительного окружного и сессионного судьи (ADSJ) Хумаюна Дилавара суд первой инстанции постановил, что обвинения против бывшего премьер-министра по этому делу доказаны.

В.Алиев