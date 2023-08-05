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ТЭК 05.08.2023 14:54

Азербайджан освободил до 2025г от таможенных пошлин импорт в страну оборудования и материалов в рамках модернизации НПЗ

Импорт в Азербайджан оборудования и материалов в рамках проектов по модернизации крупных нефтеперерабатывающих заводов (мощностью не менее 3 млн тонн в год) до 2025 года освобождается от уплаты таможенных пошлин.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров, согласно решению правительства, данные льготы применяются в течение двух лет – с 1 января 2023 года – при наличии подтверждающих документов Минэнерго Азербайджана.

В Азербайджане в настоящее время действует один НПЗ – Бакинский НПЗ имени Гейдара Алиева. В 2022 году на БНПЗ было переработано 6 млн 240,3 тыс. тонн нефти. SOCAR в настоящее время осуществляет модернизацию БНПЗ.

Р.Ахмедов

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Тэги: НПЗ, ОБОРУДОВАНИЕ, ЛЬГОТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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