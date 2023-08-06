Генсек ООН заявил о «нависшей над миром тени ядерной войны»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании по случаю проходящих в Японии памятных мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, заявил, что тень ядерной войны вновь нависла над миром.

"Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь, а некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения", - зачитала речь генсека его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Также в сообщении говорится о росте недоверия и разрозненности.

Кроме этого, Гутерриш призвал к полному отказу всех стран от ядерного оружия и указал, что это является одной из главных целей ООН. Он называл это единственным путем, способным исключить риск ядерной войны.

В.Алиев