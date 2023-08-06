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Дальнее зарубежье 06.08.2023 19:25

Трамп раскритиковал бывшего вице-президента

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил своего бывшего вице-президента Майка Пенса в том, что он решил перейти на "темную сторону". Об этом сообщает канал Fox News.

Трамп выступил с заявлением в адрес политика, подчеркнув, что Пенс "бредит" из-за якобы брошенного ему вызова на президентских праймериз в 2024 году.

Пенс и Трамп перед этим обменялись рядом оскорблений во время судебного процесса в отношении 45-го главы Белого дома.

"Он бредит, и теперь он хочет показать, что он крутой парень. Однажды я прочитал статью о Майке в крупном журнале. Там говорилось, что он был не очень хорошим человеком", - подчеркнул Трамп.

По словам бывшего президента США, после прочтения материла о Пенсе он согласился с автором и его позицией.

До этого Пенс утверждал, что президентом США не может быть человек, который ставит себя выше конституции. Так он отреагировал на следственные действия с участием Трампа. Пенс является центральной фигурой в последних уголовных обвинениях Трампа.

В.Алиев

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Тэги: ТРАМП, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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