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Дальнее зарубежье 06.08.2023 20:47

До 30 человек выросло число жертв железнодорожной катастрофы на юге Пакистана

Не менее 30 человек погибли в железнодорожной аварии на юге Пакистана в воскресенье, сообщает Associated Press.

Ранее сообщалось о гибели 15 человек. Также возросло число пострадавших - с 40 до 60.

На месте катастрофы идут поисково-спасательные работы, число жертв может возрасти, предупредили в железнодорожных службах Пакистана.

В воскресенье стало известно, что скорый поезд, следовавший из Карачи в Абботтабад, потерпел крушение в районе города Навабшах (провинция Синд). Всего с рельсов сошли десять вагонов. Движение по главной железнодорожной колее в этом районе перекрыто.

Министр железных дорог Пакистана Хаваджа Саад Рафик заявил, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность или диверсия, но обстоятельства случившегося еще предстоит определить.

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Тэги: ПАКИСТАН, ПОЕЗД, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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