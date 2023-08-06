Не менее 15 человек погибли в железнодорожной катастрофе на юге Пакистана

По меньшей мере, 15 человек стали жертвами железнодорожной аварии на юге Пакистана, сообщают в воскресенье западные СМИ. Еще 40 пассажиров получили травмы. По данным СМИ, скорый поезд следовал из Карачи в Абботтабад, когда восемь вагонов сошли с рельсов.

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