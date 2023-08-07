Azpal вложит почти $35 млн в производство технического кремния в Сумгайыте

ЗАО «Azpal» вложит 58,9 млн манатов ($34,6 млн по текущему курсу –ИФ) в создание предприятия по производству технического кремния на территории Сумгайытского химпромпарка, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
«ЗАО «Azpal» получило статус резидента Сумгайытского химпромпарка (СХПП). Компания вложит 58,9 млн манатов на создание на территории СХПП предприятия по производству технического (металлургического) кремния и создаст 160 новых рабочих мест», - написал Джаббаров в своем аккаунте в социальных сетях.
Министр отметил, что с учетом ЗАО «Azpal», число резидентов Сумгайытского химпромпарка увеличилось до 37.
Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.
На территории промышленного парка действуют и создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.
Н.Аббасова
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