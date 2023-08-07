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ТЭК 07.08.2023 14:46

Швейцария за 5 мес. импортировала из Азербайджана нефти почти на 15 млн евро

Швейцария в январе-мае 2023 года импортировала из Азербайджана 26,234 тыс. тонн нефти, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в статистическом управлении Евросоюза (Евростат).

В денежном выражении импорт составил 14,884 млн евро.

Согласно статданным, Швейцария закупала азербайджанскую нефть в апреле-мае текущего года: в апреле импортировала из Азербайджана 21,679 тыс. т нефти на 12,257 млн евро, в мае – 4,555 тыс. т на 2,627 млн евро.

В январе-мае 2022 года Швейцария не покупала нефть в Азербайджане.

Р.Керимов

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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