Делегация Мали и Буркина-Фасо направилась в Нигер

Совместная делегация официальных лиц из Мали и Буркина-Фасо в понедельник отправились в столицу Нигера, чтобы выразить поддержку захватившим власть военным, сообщают в понедельник франкоязычные СМИ.

"Буркина-Фасо и Мали отправили делегацию в Ниамей", - говорится в сообщении.

Делегацию возглавил один из представителей военного руководства Мали, полковник Абдулайе Маига. В малийской армии отметили, что цель поездки - выразить солидарность с народом Нигера.

26 июля стало известно, что часть сотрудников президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. В телеобращении к населению он заявил, что военные взяли власть в свои руки из-за ряда накопившихся проблем в стране, в том числе экономических, а также из-за коррупции и отсутствия безопасности.

Ранее Мали и Буркина-Фасо поддержали путчистов. Более того, их власти предупредили, что воспримут как объявление им войны любую иностранную военную интервенцию в Нигере.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.