Первые 20 семьи в ближайшие дни вернутся в село Забух

Первые 20 семьи (88 человек) в ближайшие дни вернутся в село Забух Лачинского района, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
Согласно данным, Госкомитет в понедельник провел жеребьевку жилья среди семей, которые на первом этапе должны были вернуться в село Забух.
В настоящее время в Забухе на первом этапе строятся 223 одноэтажных частных дома с бетонным бомбоубежищем. Кроме того, в селе строятся детский сад, административное здание, медицинский пункт и другие объекты.
Х.Насирзаде
Узбекская Artel может построить в Азербайджане предприятие по производству бытовой техники
bp отправила в море верхние строения платформы «Центральный Восточный Азери» на блоке АЧГ
Швейцария в январе-мае нарастила экспорт часов в Азербайджан на 22,5% г/г
Швейцария в январе-мае увеличила экспорт фармпродукции в Азербайджан в 1,6 раза
Азербайджан будет представлен на международных туристических выставках в Катаре, Узбекистане и Китае
В Азербайджане за I полугодие число преступлений, связанных с наркотиками, выросло на 2%
Военные в Нигере усиливают безопасность, опасаясь иностранного вмешательства
Делегация Мали и Буркина-Фасо направилась в Нигер
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
“Nar” поддержал лагерь “YAŞAT”, организованный для детей шехидов
“Nar” продолжает вносить вклад в развитие родного языка
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС