Первые 20 семьи в ближайшие дни вернутся в село Забух

Первые 20 семьи (88 человек) в ближайшие дни вернутся в село Забух Лачинского района, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Согласно данным, Госкомитет в понедельник провел жеребьевку жилья среди семей, которые на первом этапе должны были вернуться в село Забух.

В настоящее время в Забухе на первом этапе строятся 223 одноэтажных частных дома с бетонным бомбоубежищем. Кроме того, в селе строятся детский сад, административное здание, медицинский пункт и другие объекты.

Х.Насирзаде