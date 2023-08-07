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Карабах 07.08.2023 15:37

Первые 20 семьи в ближайшие дни вернутся в село Забух

Первые 20 семьи (88 человек) в ближайшие дни вернутся в село Забух Лачинского района, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Согласно данным, Госкомитет в понедельник провел жеребьевку жилья среди семей, которые на первом этапе должны были вернуться в село Забух.

В настоящее время в Забухе на первом этапе строятся 223 одноэтажных частных дома с бетонным бомбоубежищем. Кроме того, в селе строятся детский сад, административное здание, медицинский пункт и другие объекты.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЗАБУХ, НАСЕЛЕНИЕ, ВОЗВРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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