Кредитная карта для микробизнеса Yelo для срочных расходов!

Yelo Bank, надежный партнер предпринимателей, предлагает специальную кредитную карту Yelo для микробизнеса. Какие преимущества есть у владельцев этой карты?
· Максимальный кредитный лимит карты составляет 5000AZN.
· Для получения кредитной карты не требуется поручителей или залога.
· Проценты начисляются только на использованную сумму.
· Клиенту предоставляется возобновляемая кредитная линия и форма аннуитетного платежа.
Предприниматели могут получить бизнес-кредитную карту через приложение Yelo, не приходя в банк, чтобы они могли уделять больше времени своему бизнесу. Заявка на кредитную карту, заказанная в приложении, обрабатывается быстро, и карта доставляется по адресу бесплатно.
Вы можете заказать кредитную карту для микробизнеса, зарегистрировавшись в бизнес-разделе приложения Yelo или на сайте business.yelo.az. В будущем можно будет легко оплачивать кредит через приложение Yelo. С этим инновационным продуктом банка у вас будет постоянная финансовая поддержка для срочных и неотложных расходов, с которыми столкнется ваш микробизнес.Чтобы заказать кредитную карту для микробизнеса: https://bit.ly/ymkredit
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