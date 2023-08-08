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08.08.2023 14:32

Кредитная карта для микробизнеса Yelo для срочных расходов!


Yelo Bank, надежный партнер предпринимателей, предлагает специальную кредитную карту Yelo для микробизнеса. Какие преимущества есть у владельцев этой карты?

· Максимальный кредитный лимит карты составляет 5000AZN.
· Для получения кредитной карты не требуется поручителей или залога.
· Проценты начисляются только на использованную сумму.
· Клиенту предоставляется возобновляемая кредитная линия и форма аннуитетного платежа.

Предприниматели могут получить бизнес-кредитную карту через приложение Yelo, не приходя в банк, чтобы они могли уделять больше времени своему бизнесу. Заявка на кредитную карту, заказанная в приложении, обрабатывается быстро, и карта доставляется по адресу бесплатно.

Вы можете заказать кредитную карту для микробизнеса, зарегистрировавшись в бизнес-разделе приложения Yelo или на сайте business.yelo.az. В будущем можно будет легко оплачивать кредит через приложение Yelo. С этим инновационным продуктом банка у вас будет постоянная финансовая поддержка для срочных и неотложных расходов, с которыми столкнется ваш микробизнес.Чтобы заказать кредитную карту для микробизнеса: https://bit.ly/ymkredit

Вас интересует кредит для малого бизнеса? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите нам черезFacebook,InstagramилиWhatsАpp.

YeloBank– Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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