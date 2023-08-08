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Дальнее зарубежье 08.08.2023 14:51

Посол США в ОБСЕ о наступлении ВСУ: все только начинается

Украинское контрнаступление только начинается, ВСУ имеют потенциал для достижения успеха на фронте, сказал постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в интервью "Укринформу".

«Я считаю, что все только начинается. У нас еще много времени, чтобы увидеть. Нет сомнений, что это будет очень сложно, ведь ведение наступления требует больше ресурсов, особенно человеческих, чем оборона, и потому, что россияне заминировали большую территорию на линии фронта. Поэтому это нелегко», - сказал Карпентер.

Он отметил, что не хотел бы делать конкретные прогнозы на этом этапе.

«Безусловно, потенциал для достижения успеха у Украины есть. И если будет возможность, все может развиваться быстро. Посмотрим, как все будет происходить в течение следующих нескольких месяцев", - добавил посол США.

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Тэги: УКРАИНА, США, КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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