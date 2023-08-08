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Транспорт и связь 08.08.2023 15:56

В Баку заявляют о важности Зангезурского коридора с точки зрения безопасности и стабильности цепочек поставок в Европу

В Азербайджане заявляют о важности Зангезурского коридора с точки зрения безопасности и стабильности цепочек поставок в Европу.

«Зангезурский коридор, являющийся частью общей транспортной повестки Азербайджана, сейчас важен не только для восстановления мира на Южном Кавказе, но и для безопасности и стабильности цепочек поставок в Европу», - заявил во вторник заместитель директора департамента транспортной политики министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Азер Алиев в ходе круглого стола на тему «Азербайджан - Узбекистан: новые горизонты сотрудничества» в Баку.

Как сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, региональные транспортно-коммуникационные проекты, которые будут реализованы с использованием Зангезурского коридора, и «полное использование существующего экономического потенциала освобожденных территорий (Карабаха и Восточного Зангезура – ИФ)» создадут широкие возможности и «для начала новой эры мира и сотрудничества на Кавказе».

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЗАНГЕЗУР, ТРАНСПОРТ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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