В Баку заявляют о важности Зангезурского коридора с точки зрения безопасности и стабильности цепочек поставок в Европу

В Азербайджане заявляют о важности Зангезурского коридора с точки зрения безопасности и стабильности цепочек поставок в Европу.
«Зангезурский коридор, являющийся частью общей транспортной повестки Азербайджана, сейчас важен не только для восстановления мира на Южном Кавказе, но и для безопасности и стабильности цепочек поставок в Европу», - заявил во вторник заместитель директора департамента транспортной политики министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Азер Алиев в ходе круглого стола на тему «Азербайджан - Узбекистан: новые горизонты сотрудничества» в Баку.
Как сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, региональные транспортно-коммуникационные проекты, которые будут реализованы с использованием Зангезурского коридора, и «полное использование существующего экономического потенциала освобожденных территорий (Карабаха и Восточного Зангезура – ИФ)» создадут широкие возможности и «для начала новой эры мира и сотрудничества на Кавказе».
Р.Керимов
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