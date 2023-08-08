Поставки мороженого в Азербайджан из Новосибирской и Томской областей за 7 мес. составили около 34 тонн

Поставки в Азербайджан мороженого из Новосибирской и Томской областей РФ в январе-июле 2023 года составили 33,8 тонн.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, за 7 месяцев из Новосибирска в Азербайджан отправлено 28,5 т мороженого, из Томской области – 5,3 т.
Азербайджан входит в топ-10 перспективных целевых рынков для экспорта российского мороженого.
Перевозка партий мороженого в Азербайджан осуществлялась в сопровождении согласованного с республикой ветеринарного сертификата. Кроме того, при подготовке к экспорту в Азербайджан были учтены новые правила оформления этикеток на ввозимую из Российской Федерации продукцию, вступившие в силу с 1 апреля 2023 года. Так, информация на этикетках с мороженым была представлена на азербайджанском и русском языках.
Р.Ахмедов
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