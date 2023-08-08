SEC оштрафовала 11 фининститутов на $289 млн за нарушения в служебных коммуникациях

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала 11 фининститутов Уолл-стрит в общей сложности на $289 млн за нарушение правил служебной коммуникации.
Проведенное регулятором расследование выявило повсеместные и длительные нарушения правил коммуникаций, предусмотренных федеральным законодательством, которые признали все 11 финкомпаний, говорится в пресс-релизе SEC.
Проведенное регулятором расследование показало, что по крайней мере с 2019 года сотрудники финкомпаний часто обсуждали служебные вопросы в мессенджерах, в том числе, в iMessage, WhatsApp и Signal, установленных на их персональных устройствах.
"Эти внеканальные коммуникации не фиксировались фининститутами в нарушение федеральных законов о ценных бумагах", - отмечается в пресс-релизе.
Нарушения допускали сотрудники разного уровня, в том числе, руководители высшего звена, подчеркивают в SEC.
Наибольший штраф пришелся на долю одного из крупнейших банков США - Wells Fargo, три его структуры выплатят в общей сложности $125 млн.
BNP Paribas Securities Corp. и SG Americas Securities LLC должны будут выплатить по $35 млн, BMO Capital Markets Corp. и Mizuho Securities USA - по $25 млн, Houlihan Lokey Capital Inc. - $15 млн, а Moelis & Company LLC и Wedbush Securities Inc. - по $10 млн, SMBC Nikko Securities America Inc. - $9 млн.
Баку и Анкара обсудили сотрудничество в области военной разведки
Великобритания дополнительно выделила Азербайджану на разминирование 500 тыс. фунтов
В Британии идет распространение нового подтипа коронавируса - Eris
Поставки мороженого в Азербайджан из Новосибирской и Томской областей за 7 мес. составили около 34 тонн
В Азербайджане за 7 мес. в рамках механизма возврата по НДС населению вернули около 87 млн манатов
Алиев ввел в строй систему водоснабжения и канализации города Газах
Алиев открыл в Барде центр DOST
ЕС не располагает средствами для гарантий безопасности Украине
Rheinmetall AG приобрел у Бельгии танки Leopard 1 для последующей передачи Украине
Возобновление зерновой сделки зависит от выполнения Западом обещаний в адрес России - Эрдоган
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Moody`s повысило рейтинг Банка Республика до "B2" со "стабильным" прогнозом.
Кредитная карта для микробизнеса Yelo для срочных расходов!
Yelo Bank организовал инклюзивное и творческое мероприятие для детей
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС