Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8686 RUR   0.0178 GBR   2.1694 TRY   0.0629

Цена на нефть

04.08 $/bbl +/- WTI 82.82 +1.27 Brent 86.24 +1.10

Финансы 08.08.2023 23:32

SEC оштрафовала 11 фининститутов на $289 млн за нарушения в служебных коммуникациях

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала 11 фининститутов Уолл-стрит в общей сложности на $289 млн за нарушение правил служебной коммуникации.

Проведенное регулятором расследование выявило повсеместные и длительные нарушения правил коммуникаций, предусмотренных федеральным законодательством, которые признали все 11 финкомпаний, говорится в пресс-релизе SEC.

Проведенное регулятором расследование показало, что по крайней мере с 2019 года сотрудники финкомпаний часто обсуждали служебные вопросы в мессенджерах, в том числе, в iMessage, WhatsApp и Signal, установленных на их персональных устройствах.

"Эти внеканальные коммуникации не фиксировались фининститутами в нарушение федеральных законов о ценных бумагах", - отмечается в пресс-релизе.

Нарушения допускали сотрудники разного уровня, в том числе, руководители высшего звена, подчеркивают в SEC.

Наибольший штраф пришелся на долю одного из крупнейших банков США - Wells Fargo, три его структуры выплатят в общей сложности $125 млн.

BNP Paribas Securities Corp. и SG Americas Securities LLC должны будут выплатить по $35 млн, BMO Capital Markets Corp. и Mizuho Securities USA - по $25 млн, Houlihan Lokey Capital Inc. - $15 млн, а Moelis & Company LLC и Wedbush Securities Inc. - по $10 млн, SMBC Nikko Securities America Inc. - $9 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, SEC, ФИНИНСТИТУТЫ, ШТРАФ


Похожие новости


SEC просила Coinbase прекратить торги всеми криптовалютами, кроме биткойна SEC обвинила криптобиржу Coinbase в работе без регистрации SEC обвинила криптовалютную биржу Binance и её основателя в 13 нарушениях SEC выплатила рекордные $279 млн информатору в деле Ericsson SEC обвинила McDonald`s в сокрытии обстоятельств увольнения бывшего CEO компании SEC за фингод оштрафовала компании и физлиц на рекордные $6,4 млрд SEC обвинила бывшего конгрессмена США в инсайдерской торговле на $1,5 млн Выплаты SEC информаторам превысили $1 млрд SEC прикрыла схему семьи аферистов, продвигавших инвестиции на основе рекомендаций "суперкомпьютера" SEC оштрафовала Fiat на $40 млн из-за завышения показателей продаж

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az