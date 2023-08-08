Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8686 RUR   0.0178 GBR   2.1694 TRY   0.0629

Цена на нефть

04.08 $/bbl +/- WTI 82.82 +1.27 Brent 86.24 +1.10

Дальнее зарубежье 08.08.2023 23:15

Латвия вводит усиленный режим охраны границы с Беларусью

Латвия вводит усиленный режим охраны границы с Беларусью с 11 августа, сообщается на сайте латвийского правительства.

"8 августа кабинет министров объявил об усиленном режиме работы пограничной службы на шесть месяцев, с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года, на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса", - говорится в сообщении. Указанные территории граничат с Белоруссией.

"Приказ был издан для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения государственной угрозы, принимая во внимание несоразмерно большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, попыток такого пересечения и их возрастающую тенденцию", - подчеркнули в правительстве Латвии.

Там добавили, что "очень важно обеспечить единые и скоординированные международные действия в отношении таких попыток незаконного пересечения государственной границы, чтобы обеспечить равную защиту границ стран всего региона с Беларусью".

Помимо прочего, приказом предусмотрено, что Государственная пограничная служба осуществляет усиленный надзор за латвийско-белорусской границей, а Национальные вооруженные силы и Государственная полиция оказывают ей необходимую поддержку.

В соответствии с приказом латвийские силовики получают право "при необходимости предотвращения или устранения угрозы, без получения разрешения собственника, владельца или иных лиц, проникать в жилые и нежилые помещения и на территории земельных участков в целях выявления укрытий лиц, незаконно пересекших государственную границу, при наличии обоснованных подозрений, для захвата лиц, незаконно пересекающих государственную границу, или для предотвращения опасности для жизни граждан".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ГРАНИЦА, ЛАТВИЯ


Похожие новости


Польша устанавливает противотанковые ежи и бетонные блоки на закрытом ранее погранпереходе на границе с Беларусью Польша устанавливает противотанковые ежи на границе с Беларусью На литовско-белорусской границе установлено 150 км колючей проволоки и 10 км стационарных заграждений, чтобы сдержать поток нелегалов На границе Белоруссии и Польши осталось почти 600 беженцев - Красный крест На белорусской стороне границы в районе КПП Брузги-Кужницы мигрантов не осталось - польские пограничники Лукашенко пообещал жёсткую реакцию на продвижение Западом войск к границам Союзного государства Лукашенко охарактеризовал обстановку с мигрантами на границе как гуманитарную катастрофу Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте ЕК выделит Литве 10 млн рублей на решение миграционного кризиса Танковая бригада приступила к охране госграницы Белоруссии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az