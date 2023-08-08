Латвия вводит усиленный режим охраны границы с Беларусью с 11 августа, сообщается на сайте латвийского правительства.
"8 августа кабинет министров объявил об усиленном режиме работы пограничной службы на шесть месяцев, с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года, на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса", - говорится в сообщении. Указанные территории граничат с Белоруссией.
"Приказ был издан для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения государственной угрозы, принимая во внимание несоразмерно большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, попыток такого пересечения и их возрастающую тенденцию", - подчеркнули в правительстве Латвии.
Там добавили, что "очень важно обеспечить единые и скоординированные международные действия в отношении таких попыток незаконного пересечения государственной границы, чтобы обеспечить равную защиту границ стран всего региона с Беларусью".
Помимо прочего, приказом предусмотрено, что Государственная пограничная служба осуществляет усиленный надзор за латвийско-белорусской границей, а Национальные вооруженные силы и Государственная полиция оказывают ей необходимую поддержку.
В соответствии с приказом латвийские силовики получают право "при необходимости предотвращения или устранения угрозы, без получения разрешения собственника, владельца или иных лиц, проникать в жилые и нежилые помещения и на территории земельных участков в целях выявления укрытий лиц, незаконно пересекших государственную границу, при наличии обоснованных подозрений, для захвата лиц, незаконно пересекающих государственную границу, или для предотвращения опасности для жизни граждан".
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