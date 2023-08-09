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Транспорт и связь 09.08.2023 17:03

Airbus поставила 381 самолет с начала года, Boeing - 309

Американский концерн Boeing Co. в январе-июле поставил 309 пассажирских самолетов, что на 28% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Тем не менее, он отстает по этому показателю от основного конкурента - Airbus SE. Европейская аэрокосмическая корпорация передала клиентам 381 лайнер с начала текущего года, пишет CNBC.

Котировки акций Airbus в ходе торгов в Париже в среду растут на 1,3%. Цена бумаг Boeing в ходе предварительной сессии в Нью-Йорке поднимается на 0,3%.

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Тэги: МИР, BOEING, AIRBUS, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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