Airbus поставила 381 самолет с начала года, Boeing - 309

Американский концерн Boeing Co. в январе-июле поставил 309 пассажирских самолетов, что на 28% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Тем не менее, он отстает по этому показателю от основного конкурента - Airbus SE. Европейская аэрокосмическая корпорация передала клиентам 381 лайнер с начала текущего года, пишет CNBC.
Котировки акций Airbus в ходе торгов в Париже в среду растут на 1,3%. Цена бумаг Boeing в ходе предварительной сессии в Нью-Йорке поднимается на 0,3%.
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