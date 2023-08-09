В Иране работают над сверхзвуковой крылатой ракетой

Иранские военные проводят испытания сверхзвуковой крылатой ракеты, сообщает в среду агентство "Тасним".
Разработчики отмечают, что речь идет о новом поколении иранских ракет, в производстве которых применяются прорывные для Ирана технологии.
В сообщении отмечается, что одно из нововведений - это использование бескомпрессорного воздушно-реактивного двигателя. Информации о характеристиках ракеты в сообщении не приводится.
Ракета, по данным агентства, разработана самостоятельно иранскими специалистами.
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