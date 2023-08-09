Алиев уволил главу ИВ Сядярякского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим распоряжением освободил Махиру Аднаеву от должности главы Исполнительной власти Сядярякского района Нахчыванской автономной республики. Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства. Б.Рустамбеков

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