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Внутренняя политика 09.08.2023 16:09

Алиев уволил главу ИВ Сядярякского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим распоряжением освободил Махиру Аднаеву от должности главы Исполнительной власти Сядярякского района Нахчыванской автономной республики.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СЯДЯРЯК, ИВ, РАСПОРЯЖЕНИЕ

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